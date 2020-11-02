Новосибирск, , 09:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались шесть пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в областном оперштабе.

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Умерли 66-летний мужчина, две 85-летних женщины, а также женщины в возрасте 58 лет, 61 год и 73 года.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Новосибирской области — 596.

По данным оперштаба, по состоянию на 2 ноября в отделениях реанимации находятся 115 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

Напомним, за сутки 1 ноября в Новосибирской области скончались четыре пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 2 ноября выявлено 17 662 носителя коронавируса.

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