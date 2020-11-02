Магас, , 08:47 — REGNUM В Ингушетии разоблачена группа мошенников с материнским капиталом. В суд передано уголовное дело, главным фигурантом которого является бывший руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Мовлат Вышегуров. Вместе с ним на скамье подсудимых будут отвечать за мошенничество 22 человека, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ходе следствия было установлено, что в Ингушетии в 2010—2012 годах действовала организованная группа, которая ввела в заблуждение более полутора сотен женщин. В группу входили сотрудники отделения Пенсионного фонда и другие лица. Обещая за небольшой процент обналичить полагающиеся денежные средства по сертификату на материнский капитал, мошенники похищали деньги. Помимо этого, было установлено 115 случаев, когда денежные средства выплачивались на несуществующих детей по поддельным документам. Общая сумма ущерба ПФ РФ составила около 38 млн рублей.

Ряд фигурантов дела, в том числе экс-глава отделения ПФ РФ Мовлат Вышегуров и его подчиненные, обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем с использованием служебного положения, остальные — в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере по предварительному сговору.

Один из участников преступной схемы, помимо этого, обвиняется в хищении свыше 8,6 млн рублей под предлогом оказания помощи в оформлении субсидий на развитие предпринимательства в 2011 году. В настоящее время уголовное дело направлено для вынесения приговора в Магасский районный суд Ингушетии.