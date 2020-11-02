Москва, , 08:46 — REGNUM С сегодняшнего дня, 2 ноября, в Московском метрополитене стартовал эксперимент по снижению стоимости проезда, сообщается на портале мэра столицы.

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Пассажирам двух веток метро — Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий — будет предоставляться скидка 50% в рабочие дни с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Использовать можно будет один из абонементов карты «Тройка». Сэкономленные средства будут еженедельно возвращаться на билет «Кошелек». Проект «Время ранних» продлится до 2 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы выбрали имя для чат-бота столичного метрополитена МЦК и МЦД.

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