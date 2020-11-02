Новосибирск, , 08:46 — REGNUM По состоянию на 2 ноября в Новосибирской области коронавирус выявлен у 17 662 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 179 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Выздоровели ещё 56 пациентов. За весь период в регионе выписан с выздоровлением 14 501 пациент.

В Новосибирской области сделано 719 040 тестов на коронавирус.

Напомним, за сутки 1 ноября в Новосибирской области выявили 177 случаев заражения коронавирусом.

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