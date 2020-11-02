Нур-Султан, 2 ноября 2020, 08:42 — REGNUM Телеканалы и радио в Казахстане приостановят трансляцию из-за планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе АО «Казтелерадио».
Трансляция будет приостановлена 19 ноября с 3:00 до 17:00 по всей территории Казахстана. Будут закрыты сервисы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сети.
Отмечается, что подобные мероприятия проводятся один раз в квартал. Работы проходят для обеспечения качественного телерадиовещания и модернизации технических средств вещания.