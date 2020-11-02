Москва, , 08:41 — REGNUM Наиболее тёплым за все время метеонаблюдений в столице России стал октябрь 2020 года. Об этом 2 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Московский октябрь 2020 года оказался самым теплым среди всех октябрей с 1879 года», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в прошедшем месяце в столице России выпало немного меньше нормы осадков — 80−90% от нормального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Гидрометцентре предупредили, что в Москву придет похолодание, в результате чего температура воздуха в дневное время будет составлять не более +5… +8 °C, а ночью возможны небольшие заморозки.