Илекский район, , 08:36 — REGNUM В Илекском районе Оренбургской области прокуратура в судебном порядке потребовала обеспечить школьника с инвалидностью, получающего образование в домашних условиях, бесплатным двухразовым питанием. Судебная инстанция удовлетворила иск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре.

По данным ведомства, ранее в нарушение федерального законодательства дети с ограниченными возможностями здоровья не получали ни сухой паёк, ни денежную компенсацию за питание. В суде и ответчики, и третьи лица возражали против удовлетворения выдвинутых прокуратурой требований.

На основании судебных решений на десять школ Илекского района (девять школ ранее и одну школу в настоящее время) возложена обязанность по организации питания детей, имеющих инвалидность и обучающихся на дому.