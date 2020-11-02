Киев, 2 ноября 2020, 08:34 — REGNUM Более 1,5 тыс. человек на Украине приговорены к пожизненному заключению. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська 1 ноября в эфире «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
По его словам, на содержание каждого такого заключённого в месяц тратят около 10 тыс. гривен, или около $350.
Малюська считает, что такие заключённые должны работать, чтобы частично содержать себя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малюська предложил устроить пожизненно заключённых на работу в колл-центр министерства юстиции Украины.
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