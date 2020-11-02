Киев, , 08:34 — REGNUM Более 1,5 тыс. человек на Украине приговорены к пожизненному заключению. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська 1 ноября в эфире «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

По его словам, на содержание каждого такого заключённого в месяц тратят около 10 тыс. гривен, или около $350.

«Мы их питаем, охраняем, обеспечиваем проживанием… Это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрёт», — рассказал министр.

Малюська считает, что такие заключённые должны работать, чтобы частично содержать себя.

«Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и «наслаждаться жизнью», а затем, в конце концов, на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малюська предложил устроить пожизненно заключённых на работу в колл-центр министерства юстиции Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минюста Украины предложил устраивать на работу осуждённых пожизненно