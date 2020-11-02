Москва, , 08:31 — REGNUM Начавшаяся рабочая неделя станет сокращенной для российских граждан и продлится четыре дня. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

В 2020 году праздник выпадает на среду, которая станет нерабочим днем. В связи с праздником продолжительность рабочего дня во вторник сократится на один час.

Напомним, 16 октября глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря и 5 ноября 2021 года объявляется нерабочим днем. Это связано с переносом выходных дней со 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье.