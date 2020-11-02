Москва, , 08:30 — REGNUM Орехи обладают высокой пищевой ценностью за счет высокого содержания жирового компонента. Самым полезным видом орехов является кешью. Они укрепляют иммунитет, сообщили 2 ноября в преcс-службе Роспотребнадзора.

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На втором месте — лесной орех (рекомендуют людям, страдающих заболеваниями сосудов), не третьем — грецкие орехи (используют для укрепления сосудов). Арахис едят для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Также полезны кедровые орешки (при заболеваниях печени и мочевого пузыря) и миндаль (улучшают работу кишечника). При этом отмечается, что орехи очень калорийный продукт. Их следует есть один-два раза в неделю, небольшими порциями (около 35 граммов).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Красночикойском районе Забайкальского края прогнозируется большой урожай кедрового ореха.

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