Кызыл, , 08:29 — REGNUM 1 ноября в Туве пятый раз отметили День тувинского языка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об учреждении нового праздника было объявлено в январе 2016 года.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Шолбан Кара-оол поздравил жителей с праздником и рассказал, что почти сразу он стал народным. При этом он назвал тувинский народ счастливым, поскольку ему удалось сохранить свой язык.

«В XX веке сотни народов мира утратили свой язык, а с ним и право называться народом. Мы сохранили. Во многом благодаря тому, что живём в России. Наше государство не просто защищает малые народы, но и помогает им развивать свой язык и культуру», — отметил он.

Читайте также: Алтайский язык зачастую не используется в семьях — министр Республики Алтай