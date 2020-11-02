Челябинск, , 08:28 — REGNUM Глава Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией. Об этом заявили журналистам в мэрии.

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Чиновница сдала три анализа на наличие коронавируса. Все они оказались отрицательными.

«Глава Челябинска лечится и работает дистанционно. Наталье Петровне скорейшего выздоровления!» — отмечают в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечен рост числа случаев выявления коронавируса. Также с каждым днём увеличивается общее число умерших с коронавирусом за всё время пандемии.