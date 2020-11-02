Париж, , 08:26 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 46 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно ее данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 46 290 новых заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 1 413 916.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 37 057.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 35 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.