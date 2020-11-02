Кемерово, , 08:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Кемеровской области подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число выявленных случаев за весь период эпидемии достигло 15 823.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Новые носители зарегистрированы в Новокузнецке, Кемерово, Прокопьевске, Белово и других городах и районах. За сутки выздоровели 67 пациентов, а всего к настоящему времени вылечились от COVID-19 10 995 человек. Медицинскую помощь продолжают получать 4587 больных.

Тем временем зарегистрировано ещё шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Умершие проживали в Новокузнецке, Белово, Ленинск-Кузнецком и посёлке Краснобродский. Среди них четверо мужчин, 1946, 1949, 1951 и 1960 годов рождения, а также две женщины, 1949 и 1961 годов рождения.

Читайте также: 15 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Кузбассе