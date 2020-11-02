Уфа, , 08:21 — REGNUM Министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова рассказала о том, как она заразилась коронавирусом. Об этом 1 ноября она сообщила на своей странице в социальной сети.

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По ее словам, она уже пятнадцать дней борется с COVID-19 и надеется на лучшее, при этом инфекции можно противостоять, если соблюдать простые правила: обеспечивать чистоту рук, соблюдать масочный режим и рекомендуемую дистанцию.

Она напомнила, как заразилась. «Я именно расслабилась: рукопожатие, объятия, все было трогательно…», — сообщила чиновник. При этом заметила, что очень тяжело постоянно себя контролировать, поскольку зачастую возникает желание перестать соблюдать меры предосторожности.

«Но сейчас могу сказать — не стоило», — подчеркнула она.

Иванова призвала жителей страны не расслабляться и соблюдать рекомендуемые меры.

Согласно данным министерства здравоохранения Башкирии на 1 ноября, в республике за сутки было выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, а всего было выявлено 10 863 факта заражения этой инфекцией. При этом 9877 человек справились с ним.

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