Кувандык, Оренбургская область, 2 ноября 2020, 08:18 — REGNUM В Оренбургской области администрацию Кувандыкского городского округа обязали вернуть общественный транспорт, соединяющий город и три населенных пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.
По данным ведомства, муниципальная власть исключила из реестра маршрутов ранее действовавшие пассажирские маршруты сообщением Кувандык — Большое Чураево, Кувандык — Юлгутла, Кувандык — Никольское. В результате сельское население лишилось надлежащего транспортного обслуживания.
Через суд прокурор потребовал восстановления транспортного сообщения. Иск удовлетворён. «Позиция надзорного ведомства признана основанной на законе. Решение суда в законную силу не вступило», — отметила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.
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