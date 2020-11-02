Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM Замглавы управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу Андрей Курьяков наказан за выступление о причинах смерти тургруппы Игоря Дятлова. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, об этом говорится в ответе ведомства руководителю Фонда памяти группы Дятлова Юрию Кунцевичу. Представитель прокуратуры привлечён к дисциплинарной ответственности. Якобы причиной стало то, что в своём выступлении он вышел за пределы отведённых ему полномочий, что показала проведённая служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, Курьяков заявлял, что в качестве одной из причин гибели тургруппы могла стать лавина. Однако некоторые эксперты не верят в эту версию и заявляют, что она не выдерживает критики, а в Фонде намерены изучить материалы прокурорской проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, группа Дятлова погибла в начале февраля 1959 года на севере Свердловской области. В районе места, где они разбили палатку, были найдены тела девяти человек.