Пекин, , 08:16 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 54 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 ноября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 24 активных случая и ещё 30 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 21 активный случай является локальным (6 случаев в Шанхае, 5 случаев в провинции Гуандун, по 3 случая в провинциях Шаньси и Ганьсу, 2 случая в провинции Сычуань и по одному в провинциях Тяньцзинь и Цзянсу), остальные три — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 86 021.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 81 024 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 93 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.