Санкт-Петербург, , 08:13 — REGNUM Погоду в Санкт-Петербурге после резкого похолодания, произошедшего в первый день ноября, во второй день месяца начнет определять приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

Лахта-центр Дарья Драй © ИА REGNUM

«Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, но пока обойдётся без осадков», — сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, температура воздуха в Петербурге составит +4… +6 градусов, по Ленинградской области +3… +8 градусов. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Ранее Михаил Леус отметил, что октябрь 2020 года в Петербурге оказался рекордно тёплым, начиная с 1909 года. Его средняя температура составила +9,1 градуса, что на 3,3 градуса выше климатической нормы.

Добавим, по данным петербургского гидрометцентра, во вторник, 3 ноября, сохранится облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4… +6 градусов, днём +9… +11 градусов.