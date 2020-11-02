Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 12 039, две трети из которых (7787) зарегистрированы в Улан-Удэ.

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"Из 236 новых случаев COVID-19: 183 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проездом в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков», — отметили в штабе.

На сегодняшний день в стационарах находятся почти 2,2 тыс. пациентов с коронавирусом. Занятость коечного фонда составляет 89,9%. Ещё около 1,6 тыс. носителей получают лечение в амбулаторном режиме. Выздоровели от COVID-19 8055 человек.

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