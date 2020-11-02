Вашингтон, , 08:04 — REGNUM До пяти месяцев могут сохраняться в организме переболевшего коронавирусной инфекцией человека антитела к SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании специалистов из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк), 2 ноября обнародованном журналом Science.

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Указывается, что в данном исследовании принимали участие свыше 30 тыс. человек и по его результатам стало известно, что антитела к коронавирусу могут быть в организме переболевшего на протяжении пяти месяцев в случае, если новое заболевание было перенесено в легкой или умеренной форме.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на данный момент на планете Земля выявлено более 46 млн заразившихся коронавирусом.