Пермь, , 07:53 — REGNUM Группа пермских школьников не допущена до мероприятий в рамках финала конкурса «Большая перемена», который проходит на базе лагеря «Артек». Подростки приехали в Крым, где у двух ребят выявили коронавирус, сообщает 59.RU.

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Двое детей отправлены в больницу, остальные (20 человек) — в обсерватор (санаторий «Здравница» в Евпатории). В минобре Пермского края отметили, что с Роспотребнадзором Крыма ведутся переговоры о том, чтобы скорее вернуть школьников домой.

«В понедельник (2 ноября) проведут повторные анализы, после чего будем решать вопрос об отправлении детей домой. Мы хотим уверить родителей, что все дети размещены в нормальных условиях, за ними установлен постоянный контроль со стороны как сопровождающих, так и местных сотрудников Роспотребнадзора. Ситуацию держим на особом контроле», — сказали в министерстве.

Добавим, всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится онлайн. Его финалистов награждают путёвками в «Артек».

Организаторы конкурса заверили, что путевки, которые получили пермские дети как финалисты конкурса, останутся действительными: при улучшении ситуации дети смогут приехать в «Артек».

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