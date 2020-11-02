Благовещенск, , 07:50 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста составил 2,2%. За последнюю неделю инфицирование подтвердилось у 778 жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

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Из вновь выявленных носителей коронавируса 90 человек (62%) болеют ОРВИ, 41 (28%) — пневмонией, 14 жителей Приамурья (10%) переносят заболевание бессимптомно.

Всего в области с момента начала пандемии выявили 6747 носителей коронавируса, провели более 414 тестов.

Большее число выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на Благовещенск — за последнюю неделю здесь инфицирование подтвердилось у 279 жителей, на втором месте — Свободный — 100, на третьем — Тында — 95. Большинство носителей коронавируса это люди в возрасте от 30 до 49 лет — 40%, 29% — от 50 до 64 лет, 12% — от 18 до 29 лет, 19% — старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье лабораториями выдано 202 положительных теста на коронавирус — это рекордное число с момента начала пандемии, излечились 44 пациента, умерли ещё три человека.