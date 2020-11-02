Лондон, , 07:27 — REGNUM Заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, перенёс весной герцог Кембриджский принц Уильям, но принял решение не афишировать данный факт. Об этом 1 ноября сообщил The Sun.

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По данным издания, положительный результат теста на коронавирусную инфекцию был получен принцем Уильямом после того, как заражение коронавирусом было подтверждено у его отца принца Чарльза и у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Принц Уильям принял решение сохранить в тайне факт своего заражения, чтобы не вызвать панику в обществе.

Герцог Кембриджский отметил, что достаточно тяжело переносил заболевание, ему было трудно дышать, болезнь в буквальном смысле сбила его с ног почти на неделю. Лечили принца Уильяма дворцовые врачи, он самоизолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке.

Принц Уильям, исходя из собственного опыта борьбы с болезнью, призвал граждан страны серьёзно отнестись к рекомендациям медиков и к соблюдению ограничительных мер, которые вводятся в Великобритании с 5 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Великобритании общенационального карантина с 5 ноября по 2 декабря. Такое решение было принято правительством страны в связи с резким ростом выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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