Барнаул, , 07:20 — REGNUM Врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») скептически отнёсся к словам главы группы по моделированию ситуации с коронавирусом в России Алексея Боровкова и главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова по поводу пика и сроков снижения активности коронавируса в России. По его словам, в зимний период и создаются благоприятные условия для реализации воздушно-капельного механизма передачи SARS-CoV-2:

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»Вероятнее всего, предположение ученого основано на том, что любая эпидемия не может продолжаться вечно и, достигая пика, имеет тенденцию к постепенному затуханию. Точных представлений о количестве переболевших и возникшей иммунной прослойке нет, поэтому и прогнозирование дальнейшего развития эпидемии весьма затруднено. Сейчас можно сделать вывод о том, что новый коронавирус, видимо, за счет своей большей вирулентности отчетливо доминирует среди других респираторных вирусов.

Начало осенне-зимнего периода и связанная с ним сезонная респираторная заболеваемость может свидетельствовать об имеющемся вытеснении коронавирусной инфекцией таких привычных нам гриппа, парагриппа, риновируса и других. Некоторые ученые считают, что эпидемия пойдет на убыль с наступлением морозов. Я бы отнесся к этому критически. Да, снижение температуры неблагоприятно воздействует на вирус, но он и не обитает в окружающей среде.

Зимой люди больше времени проводят в помещениях, где как раз и создаются благоприятные условия для реализации воздушно-капельного механизма передачи. Что касается сроков инфекции, то нам нужно за ориентир брать страны Европы, где высокая заболеваемость со снижением на летний период регистрируется уже больше полугода. Пока ничего не указывает на то, что эпидемия в России протекает более благоприятно, чем в европейских странах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов известил, что второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели. В свою очередь, глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в России, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков в интервью газете «Известия» отметил, что пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря.

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