Хабаровск, , 07:15 — REGNUM В одном из отдалённых районов Хабаровского края, им. Полины Осипенко, началась перепись населения — с 1 по 30 ноября проведут учёт жителей в шести населённых пунктах. Все процедуры выполняются с соблюдением санитарных мер безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В течение месяца перепишут население в сёлах: им. Полины Осипенко, Бриакан, Весёлая Горка, Главный Стан, Владимировка и Гуга. Подомовой обход будут выполнять восемь переписчиков из числа местных жителей.

Предлагается ответить на 23 вопроса.

Перепись населения проводится раз в десять лет. В Хабаровском крае будут работать около 3500 переписчиков, в том числе студентов. При этом, на одного специалиста будет приходиться в среднем 550 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, основной этап переписи населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года, однако в ряде отдалённых и труднодоступных районов она уже стартовала.