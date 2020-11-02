Буэнос-Айрес, , 07:12 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 6 609 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 1 173 533. Также за 1 ноября в Аргентине умерли 138 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на аргентинской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 31 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 29 октября общее число жертв COVID-19 в Аргентине превысило 30 тыс. человек. Наиболее пострадавшим от пандемии является столичный регион Буэнос-Айрес — на него приходится около половины всех подтвержденных случаев.

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