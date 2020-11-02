Чита, , 06:57 — REGNUM В Забайкальском крае с сегодняшнего дня, 2 ноября, отрыли первую в Дальневосточном федеральном округе COVID-клинику. Как сообщает телеграм-канал мэрии Читы, её работа организована на базе поликлинического подразделения №1 по ул. Богомякова, 123 в столице края. Как пояснили чиновники, выбор обусловлен территориальной приближенностью к амбулаторному компьютерному томографу, находящемуся в диагностическом центре.

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Пациенты, прикреплённые к данному медицинскому заведению, направляются в другие поликлиники. Кроме того, региональный оперативный штаб сформировал более эффективную схему маршрутизации больных с коронавирусом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на утро, 2 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 261 человек, причём 233 из них добавились только за последние сутки.

В Забайкалье сохраняются масочный режим и необходимость социального дистанцирования, запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки.

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