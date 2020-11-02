Якутск, , 07:13 — REGNUM По уточнённым данным, в рамках программы развития газоснабжения и газификации Якутии 16 населённых пунктов получат газ до 2025 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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По словам и. о. министра промышленности и геологии Якутии Михаила Кириллина, газификация посёлка будет в Нерюнгринском, Ленском, Алданском, в Олекминском районах. Из этих населённых пунктов в пяти предусмотрена разработка проектно-сметной документации — там газовые сети начнут тянуть уже после 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в программу газификации планировали три села в Ленском районе, десять в Олекминском, шесть — в Алданском и два — в Нерюнгринском районе.

Для реализации программы до 2025 года Газпром инвестирует более девяти млрд рублей.