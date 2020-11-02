Красноярск, , 06:41 — REGNUM Прокуратура Советского района Красноярска проводит проверку по информации об экстренном закрытии детского сада № 190 из-за угрозы обрушения кровли. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Указанная информация ранее появилась в красноярских СМИ.

В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства об образовании при подготовке детского сада к учебному году 2020/2021.

Между тем в производстве Советского районного суда Красноярска находится исковое заявление прокурора города к главному управлению образования о возложении обязанности провести капремонт указанного детсада.

По данным управления образования, летом 2020 года специальная комиссия разрешила эксплуатировать здание. Однако проведённый в конце октября осмотр показал, что крыша стала разрушаться, сообщает Newslab.ru.

Воспитанников детсада обещают распределить в ближайшие учреждения.

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