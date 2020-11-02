Веллингтон, , 06:31 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все новые случаи инфицирования были выявлены в обсерваторах для прибывающих на территорию страны. Трое из них находятся в карантинном учреждении в Окленде, еще один — в Крайстчерче. Случаев распространения инфекции внутри Новой Зеландии за минувшие сутки не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 81 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1607 случаев инфицирования SARS-CoV-2.