Берлин, , 06:25 — REGNUM Ужесточение режима ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции введено со 2 ноября в Германии. Соответствующее распоряжение канцлера ФРГ Ангелы Меркель опубликовано на сайте правительства страны.

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Режим жёстких ограничительных мер продлится в стране как минимум до конца ноября. Через две недели Меркель совместно с главами правительств федеральных земель планируют провести консультации и при необходимости внести корректировки в перечень ограничительных мер. Канцлер Германии отметила, что ужесточение режима ограничений необходимо, чтобы предотвратить коллапс в системе здравоохранения на фоне растущей заболеваемости в стране.

Со 2 ноября в Германии будут закрыты театры, кинотеатры, парки развлечений, ярмарки, публичные дома, спортивные центры и заведения общепита. Гражданам предписано не собираться группами более десяти человек, по возможности сократить контакты и отказаться от личных поездок. При этом в стране не будут закрываться школы и детские сады, а также парикмахерские, магазины и ещё ряд учреждений.

Отмечается, что для ряда компаний и предприятий, пострадавших от временного закрытия, правительством предусмотрена экономическая помощь для компенсации финансовых потерь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство знаменитой пивной в Берлине внесло в «чёрный список» канцлера ФРГ Меркель в знак протеста против ужесточения мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

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