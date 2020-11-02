Абакан, 2 ноября 2020, 06:22 — REGNUM По состоянию на 1 ноября в Хакасии выявлено 7106 случаев заражения коронавирусом, в том числе 725 — среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
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В регионе к 1 ноября выздоровели 5224 человека. Это 73,5% от числа заразившихся.
Подтверждено 69 летальных случаев, в том числе умерли 50 человек старше 65 лет.
Напомним, по состоянию на 31 октября в Хакасии коронавирус был выявлен у 713 детей.
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