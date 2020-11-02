Ульяновск, , 06:02 — REGNUM В Ульяновской области не снижается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба в соцсетях.

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По последним данным (на вечер 1 ноября), в Ульяновской области за последние сутки предварительно выявлено 210 носителей коронавируса, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 21 215.

В областном управлении Роспотребнадзора отмечают, что с начала пандемии в Ульяновской области проведено 370 386 лабораторных исследований, обследованы 347 394 человека. В настоящее время под наблюдением остаются 9684 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области открылся единый региональный центр дистанционного образования, который является методической базой для муниципалитетов. Его создание продиктовано возможность выбирать форму обучения в школе, что стало актуальным в условиях пандемии коронавируса.

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