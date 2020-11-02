Якутск, , 06:27 — REGNUM В Якутии выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом (190 накануне), скончались два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За сутки 15 лабораторий провели 4265 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 640 165 тестов.

В республике зарегистрировано более 13 700 носителей коронавируса, скончались 146 человек.

Глава Якутии Айсен Николаев продлил режим ограничительных мер по 30 ноября включительно. ️Приостановлена по-прежнему до особого распоряжения деятельность учреждений дополнительного образования и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки выявили 231 (191 днём ранее) новый случай заражения коронавирусом, 18 пациентов выздоровели, ещё два человека скончались.