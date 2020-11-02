Хабаровск, , 05:36 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявили 231 (191 днём ранее) новый случай заражения коронавирусом, 18 пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Читайте также: В Приморье преодолён очередной суточный «рекорд» заражений коронавирусом

На 2 ноября с начала пандемии выдано 16 525 положительных тестов на коронавирус, вылечились 11 391 житель края, скончались 136 человек.

Продолжают лечение почти пять тыс. пациентов, из них 2362 — в стационаре, амбулаторно — 2636.

Со 2 ноября на базе общежития института повышения квалификации специалистов здравоохранения будет развернут госпиталь на 105 мест, для пациентов, которые не нуждаются в кислородной терапии.

С 1 ноября в крае приостановлена работа театров, филармоний, цирков.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье лабораториями выдано 202 положительных теста на коронавирус — это рекордное число с момента начала пандемии, излечились 44 пациента, умерли ещё три человека.