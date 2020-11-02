Бразилиа, , 05:24 — REGNUM В Бразилии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 160 тыс., сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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В частности, за 1 ноября на территории страны скончались 190 человек с COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Бразилии от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 160 074 человека. Также за минувшие сутки на бразильской территории выявили 10 100 инфицированных SARS-CoV-2. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии достигло 5 545 705.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что пандемия COVID-19 подходит к концу. Он также обвинил главу штата Сан-Паулу в намерениях провести массовую вакцинацию и присвоить себе победу над инфекцией.

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