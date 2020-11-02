Пекин, , 05:22 — REGNUM Китай создал в Пекине научно-популярный центр в рамках стимуляции научных разработок, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Центр был запущен при Китайском исследовательском институте популяризации наук, который аффилирован с Китайской ассоциацией науки и технологий, а также Китайским исследовательским центром научной фантастики, который фокусируется на научно-фантастических исследованиях, промышленности и международном сотрудничестве.

В субботу, 31 ноября, на церемонии открытия присутствовало более 60 гостей, имеющих опыт работы в области научной фантастики, литературы, образования, искусства и промышленности.