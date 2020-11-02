Урумчи, Китай, , 05:01 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено три новых случая COVID-19, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, два из трех случаев были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные, в то время как еще один и шесть новых бессимптомных случаев было выявлено за прошедшие сутки в результате скрининга уезде Шуфу городского округа Кашгар.

А настоящему времени всего 57 подтвержденных случаев, включая девять тяжелых было выявлено в Китае, а также 223 бессимптомных. В Китае за прошедшие сутки был также выявлен 21 новый «импортный» случай.