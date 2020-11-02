Владивосток, , 05:26 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье лабораториями выдано 202 положительных теста на коронавирус — это рекордное число с момента начала пандемии, излечились 44 пациента, умерли ещё три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего с начала эпидемии зарегистрировано в крае 15 769 носителей коронавируса, выздоровели 12 436 человек, скончались от различных осложнений 159 приморцев.

Ковидные госпиталя во Владивостоке и в муниципалитетах переполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье развёрнуто 1969 ковидных коек, из которых 879 с кислородом, в том числе 325 с аппаратами ИВЛ. Есть ещё два транспортных ИВЛ, не привязанных к койкам. Дополнительно 100 коек развернули в краевой клинической больнице №1. В ближайшее время здесь откроют ещё 40 мест.