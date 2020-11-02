Урумчи, Китай, , 04:52 — REGNUM Три новых локальных случая COVID-19 было выявлено на материковой части Китая за прошедшие сутки, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, все три новых случая заболевания пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая. Всего 30 новых бессимптомных случаев, из которых 24 оказались «импортными», было выявлено в стране.

Из больниц Китая было выписано 20 пациентов, переболевших COVID-19, один новый случай подозрения на «импортную» инфекцию пришёлся на Шанхай, смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.

Всего в стране был выявлен 21 новый подтвержденный «импортный» случая COVID-19. Общее число заболевших в стране достигло 86 021 человек, из которых 363 находятся в больницах, включая 12 человек в тяжелом состоянии. Из больниц было выписано 81 024 пациента, скончалось 4634 человека.