Пекин, , 04:34 — REGNUM Из больниц Китая за сутки выписано 20 переболевших COVID-19 пациентов, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 363 пациента с COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, включая 12 в тяжелом состоянии. Всего 81 024 пациента было выписано из больниц по выздоровлении.

Общее число заболевших в Китае достигло 86 021 человека с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в стране был выявлен 21 новый «импортный» случай опасной инфекции.