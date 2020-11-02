Пекин, , 04:32 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки был выявлен 21 новый «импортный» случай COVID-19, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа новых «импортных» случаев, шесть пришлось на Шанхай, пять — на Гуандун, по три — на Шаньси Ганьсу, два — на Сычуань и по одному — на Тяньцзинь и Цзянсу.

Общее число таких случаев в Китае с начала эпидемии достигло 3401. Из больниц было выписано 3100 переболевших пациентов, еще 301 остается госпитализированным. Смертей среди «импортных» пациентов в Китае не зафиксировано.