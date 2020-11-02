Сеул, , 04:05 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 97 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, вновь большая часть инфицированных приходится на столицу страны Сеул и прилегающие к ней регионы. При этом впервые за пять дней число выявленных больных за одни сутки опустилось ниже ста.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 26 732 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 1 ноября в стране скончались два пациента с COVID-19. Таким образом, в Южной Корее общее число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, достигло 468.