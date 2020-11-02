Пекин, , 03:51 — REGNUM Еще одна вакцина против COVID-19, разработанная Институтом микробиологии при Китайской академии наук, показала свою безопасность в рамках раннего этапа испытаний, что подразумевает серьезный потенциал для дальнейших тестов, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Результаты первой и второй фаз испытаний безопасности и иммуногенности новой рекомбинированной вакцины показали ее безопасность, и никаких серьезных негативных последствий для испытуемых зафиксировано не было.

Вакцина была разработана институтом совместно с компанией Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. и выпущена с разрешением на клинические испытания, выданным Национальной администрацией медицинской продукции 19 июня.

Первая фаза клинических испытаний началась 23 июня. Целью этой фазы было установить, безопасна ли вакцина для человека. Добровольцы возрастом от 18 до 59 лет из Пекина, Чунцина и Хунани получили вакцину в госпиталях Чунцина и Пекина. Вторая фаза испытаний стартовала 10 июля для дальнейшего выявления иммуногенности и безопасности препарата.

В настоящее время четыре кандидата на вакцину против COVID-19 перешли к третьей фазе клинических испытаний, сообщили в Министерстве науки и технологий Китая.