Женева, Швейцария, , 03:48 — REGNUM Контакт с человеком, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал причиной ухода на самоизоляцию главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса. Об этом 2 ноября сообщил сам генеральный директор ВОЗ на своей странице в Twitter.

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Как пояснил Гебрейесус, был установлен факт его контакта с кем-то, у кого был получен положительный тест на COVID-19. В соответствии с протоколами ВОЗ глава организации ушёл на самоизоляцию и будет работать из дома в дистанционном режиме.

Руководитель ВОЗ уточнил, что чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него не наблюдается. Гебрейесус напомнил также о необходимости соблюдать все рекомендации по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ обеспокоена негативными последствиями COVID-19, которые могут проявляться у переболевших в долгосрочной перспективе.

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