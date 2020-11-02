Гуйян, Китай, , 03:33 — REGNUM Находящиеся под защитой водно-болотные угодия провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая достигли площади 120 тыс. га, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Доля водно-болотных угодий, находящихся под защитой государства в Гуйчжоу, выросла с 26,53% в 2012 году до 51,53% в 2020 году. Всего в регионе насчитывается 234 935 га водно-болотных угодий. За прошедшие несколько лет провинция выпустила несколько законов и планов по защите и восстановлению водно-болотных угодий.

Провинция будет работать над созданием системы управления водно-болотными угодиями, борьбе с незаконным занятием и уничтожением таких угодий, усилением мониторинга ресурсов и созданием базы данных мониторинга, сообщили в местные власти.