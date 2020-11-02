Пекин, , 03:14 — REGNUM В Китае почти 700 тыс. человек прошли первую фазу сдачи единого квалификационного экзамена профессиональных юристов в этом году, сообщили 1 ноября в Министерстве юстиции КНР.

Число абитуриентов на экзамене в этом году достигло рекордного уровня, увеличившись на 16,8% по сравнению с 2019 годом, отметили в министерстве. В провинции Гуандун был зафиксировано наибольшее число абитуриентов в количестве 56 364. Число абитуриентов в Пекине, Цзянсу и Шаньдуне также превысило 40 тыс.

Первая фаза экзамена представляет собой тес с объективными вопросами. Он прошел в с 31 октября по 1 ноября, вторая фаза экзамена, где будут представлены субъективные вопросы, стартует 28 ноября.