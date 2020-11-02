Нанкин, Китай, , 03:09 — REGNUM Численность населения провинции Цзянсу возрастом старше 60 лет превысит 27% от общей численности населения региона к 2025 году, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

В провинции наблюдается серьезная проблема старения населения, а регион по данному показателю находится на третьем месте после Шанхая и Пекина, сообщил замдиректора провинциальной комиссии здравоохранения Цю Цзэсэнь.

Численность пожилых с провинциальной пропиской в Цзянсу достигла 18,34 млн человек, или 23,32% от общей численности населения региона на конец 2019 года.

В 2019 году численность пожилого населения в Цзянсу выросло на 288 900 человек, а доля пожилого населения к общей численности — на 0,28 процентных пункта в годовом исчислении. Численность населения старше 80 лет достигло 2,8 млн человек в 2019 году с 900 тыс. в 1999 году.