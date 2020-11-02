Пекин, , 03:02 — REGNUM В Китае стартовала седьмая общенациональная перепись населения, в которой примет участие около 7 млн специалистов, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Проведение переписи является важнейшим инструментов выяснения численности, структуры и распространения населения в стране, заявил заместитель главный Национальной комиссия развития и реформы Нин Цзичжэ.

Перепись предоставит важную базовую информацию для выработки национальной стратегии развития и реагирования на вызовы старения населения, а также продвижения высококачественного развития, отметил Нин.

В рамках переписи будет собрана с населения информация об имени, ID-номере, поле, семейном положении, образовании и профессии опрашиваемых. Нин также призвал всех причастных обеспечить перепись на высшем уровне.